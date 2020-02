Coronavirus : Castres doit annuler son carnaval vénitien

Par principe de précaution, et à cause de l'épidémie de coronavirus, la ville de Castres annule la plupart des animations liées au Carnaval Vénitien, qui devait avoir lieu du 6 au 8 mars. Des groupes folkloriques devaient venir du nord de l’Italie et la plupart des masqués et des exposants s’étaient aussi rendus récemment en Vénétie, Toscane ou en Lombardie.

Seule la Festa sull’acqua sera maintenue (le 6 mars à 19 h 15). Une seconde représentation sera proposée exceptionnellement le samedi 7 mars à compter de 19 h.

La préfecture pour une annulation

La préfète du Tarn s’était entretenue avec le maire de Castres Pascal Bugis au sujet du maintien de la manifestation. Catherine Ferrier n’était pas favorable à la tenue du Carnaval et en tout cas à la venue du groupe folklorique. Mais la décision était dans la main de la municipalité castraise qui se dit "au regret d’annuler la plupart des animations."