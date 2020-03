Coronavirus : cinq mois de prison pour non respect du confinement et violence avec arme dans l'Eure

C'est lors d'une patrouille dans le quartier de la Verte Bonne à Gaillon, lundi 23 mars vers 21 heures, que les gendarmes tombent sur un groupe de six individus qui ne respectent pas les règles de confinement. Les six personnes sont verbalisées d'une amende de 135 euros pour déplacement interdit. Un membre du groupe insulte les militaires et les menace avec du gaz lacrymogène.

Il prend la fuite à pied

Devant la situation tendue, des renforts sont sollicités. L'individu s'enfuit et se réfugie chez un membre de sa famille. Mardi 24 mars au matin, la brigade de Gaillon, assistée du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Louviers, mène une perquisition dans le domicile où s’était réfugié le groupe. L’auteur des faits, âgé de 29 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Le contrevenant a été jugé ce mercredi en comparution immédiate pour non respect des règles relatives au confinement, violences avec menace d’une arme et outrages commis à l’encontre des gendarmes.

Il a été condamné à cinq mois de prison fermes et 135€ d’amende et incarcéré à la maison d’arrêt d’Évreux.