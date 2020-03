Coronavirus : le Morbihan ferme des écoles après plusieurs cas confirmés

L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur, en Bretagne. Plusieurs cas "potentiellement liés entre eux", ont été recensés dans le Morbihan, selon la Préfecture qui a pris un arrêté, peu avant minuit ce dimanche, pour fermer certaines écoles, collèges et lycées. Elle évoque une "grappe de cas identifiés"

La zone d'Auray, Carnac et Crach

Dans un post sur sa page Facebook, le maire d'Auray explique : "par décision préfectorale qui vient de tomber à 23h45, tous les établissements scolaires et périscolaires ainsi que les structures d'accueil collectif de Crach, Carnac et Auray sont fermés à partir de ce dimanche soir 1er mars et jusqu'au 14 mars pour cause de "cluster" (contamination de plusieurs personnes sans lien les uns avec les autres) découvert dans le secteur (Auray - Crach - Carnac)."

Les internes arrivés dimanche renvoyés chez eux

A Auray, le lycée Du Guesclin précise que les internes arrivés dimanche soir regagneront leurs domiciles ce lundi.

Le personnel ne doit pas venir travailler

Le lycée Kerplouz d'Auray demande à son personnel de rester chez lui, et de ne pas se présenter dans l'établissement.

Les élèves de ces communes ne doivent pas se rendre à l'école même dans une autre commune

Le site de l'Enseignement catholique dans le Morbihan précise que "D'autre part, les élèves domiciliés sur ces communes ne doivent pas se rendre dans leurs établissements scolaires, quand bien même ceux-ci se trouveraient sur une commune non concernée par le cluster."