Coronavirus: condamné à six mois de prison ferme pour avoir craché sur des gendarmes dans le Tarn

Un homme qui avait craché sur des gendarmes le mois dernier, les menaçant de leur transmettre le Coronavirus, a été condamné ce lundi à Castres à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis. Les faits s'étaient produits le 24 mars, à Graulhet, située entre Albi et Toulouse. Ivre, l'homme avait craché sur les gendarmes lors de son interpellation, affirmant vouloir les contaminer.

Des gendarmes qui ont eu peur pour eux et leur famille

Le prévenu, âgé de 26 ans, était jugé notamment pour violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Il a comparu en visioconférence depuis la maison d'arrêt. Les gendarmes ont indiqué lors de l'audience qu'ils avaient eu peur pour eux et les membres de leur familles et qu'ils avaient été mis en quarantaine. Leur angoisse a empiré, ont-ils dit quand l'un d'eux est tombé malade.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et tenu également compte de l'impact produit sur les gendarmes en leur accordant des dommages et intérêts de 800 et 1.000 euros. L'homme devra aussi s'acquitter d'une amende de 135 euros pour non respect des règles de confinement.