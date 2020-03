Coronavirus - confinement : dans les Landes, deux établissements fermés pour non-respect des règles

La préfète des Landes a ordonné la fermeture administrative de deux établissements qui avaient ouvert malgré le confinement, à Gastes et Montfort-en-Chalosse.

La préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer, a annoncé ce jeudi avoir décidé de fermer deux établissements qui ne respectaient pas les règles de fermeture dans les Landes, en raison du confinement. Selon les informations de France Bleu Gascogne, il s'agit d'un bar-tabac à Montfort-en-Chalosse et d'un restaurant de Gastes.

A Montfort-en-Chalosse, le bar/tabac avait le droit de laisser ouverte sa partie tabac, mais pas le bar. Or les gérants ont continué à y servir des cafés et autres boissons. La préfète a donc ordonné la fermeture totale du commerce pendant une période de 15 jours. A l'issue de ce délai, le tabac pourra rouvrir, mais pas le bar pendant la période du confinement. L'un des deux gérants, joint par France Bleu Gascogne, reconnaît avoir commis une "faute" en ayant servi des cafés, mais estime que la sanction est contre-productive, puisque les clients de son tabac doivent désormais faire plus de route, vers d'autres communes, pour acheter des cigarettes. Il précise que son établissement - uniquement la partie tabac - rouvrira le vendredi 3 avril, une fois la fermeture administrative levée (la fermeture ayant été notifiée le 20 mars) .

A Gastes, le restaurant fermé est "La Cafette Des Grands Lacs". L'établissement avait continué à servir des consommations à des clients attablés. Le propriétaire n'a pas pu être joint par France Bleu Gascogne. La préfecture a ordonné une fermeture pour un mois de l'établissement.