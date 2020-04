Coronavirus - confinement : malgré les vacances, peu de Bigourdans ont pris la route ce week-end

Policiers et gendarmes des Hautes-Pyrénées étaient sur le pont pour surveiller d'éventuels départs en vacances, interdits. Mais globalement le confinement a été respecté dans le département avec seulement 2 % de verbalisations sur l'ensemble des contrôles effectués vendredi 3 et samedi 4 avril.

Sur plus de 1 300 contrôles vendredi et samedi, 27 PV seulement ont été dressés dans les Hautes-Pyrénées.

"Nos concitoyens semblent avoir compris le message et sont restés raisonnables en ne partant pas en vacances", se réjouit le sous-préfet d'Argelès-Gazost, Didier Carponcin.

Moins de 2 % de verbalisations sur plus de 1 300 contrôles

Pourtant, la préfecture des Hautes-Pyrénées avait déployé un lourd dispositif en ce premier week-end de vacances, pour surveiller d'éventuelles tentatives de départs. "Les policiers et gendarmes étaient positionnés sur des axes stratégiques, de passage, de sorte que personne ne puisse échapper aux contrôles", explique le sous-préfet. Sur 535 contrôles vendredi, six personnes ont été verbalisées seulement. Et 21 PV ont été distribués samedi sur 836 contrôles. Cela revient à un taux de verbalisation de moins de 2 %.

Le couple pensait ne pas être repéré mais l'hélicoptère de la gendarmerie est passé par là. Personne n'échappe à notre vigilance.

Comme toujours, certains ont malgré tout tenté de braver l'interdiction. "Un camping-car a par exemple était repéré, dissimulé sous un arbre en haute montagne, raconte Didier Carponcin. Le couple pensait ne pas être repéré mais l'hélicoptère de la gendarmerie est passé par là. Personne n'échappe à notre vigilance", prévient-il.