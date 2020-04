Coronavirus : contrôles renforcés ce week-end en Vaucluse

Pas question de céder à l'envie de partir en week-end ou en vacances : la police et la gendarmerie renforcent les contrôles d'attestation. Trop de manquements sont constatés, au bout de deux semaines et demie de confinement.

"Certains n'ont toujours pas compris la gravité de la situation". Jean-Marc Luca, le directeur de la sécurité publique en Vaucluse s'agace. Chaque jour, ses équipes verbalisent des habitants qui sortent sans attestation, et sans raison valable. Le discours du Premier ministre, qui envisage l'après-confinement, provoque un relâchement.

"Nous sommes loin de la fin du confinement, martèle Jean-Marc Luca. Les consignes sont plus que jamais d'actualité, et les policiers veillent sur le terrain." Pour le week-end, des patrouillent seront présentes dans les rues, dans les gares (notamment la gare TGV d'Avignon), sur les routes. Les péages autoroutiers, eux, seront surveillés par la gendarmerie.

Responsabilité collective

"Aujourd'hui en France, des familles assistent aux obsèques de leurs proches par visio-conférences, rappelle le directeur de la sécurité publique. C'est terrible comme image. Il faut que tout le monde comprenne qu'il est de notre responsabilité, à tous, de limiter la propagation du virus. Un seul moyen, pour l'instant : le confinement."

Pour rappel, si vous sortez sans attestation et sans motif valable, vous risquez une amende de 135 euros. Et si vous êtes verbalisé plus de trois fois en mois d'un mois, vous risquez jusqu'à six mois de prison et 3.750 euros d'amende.