Coronavirus : couvre-feu à venir sur l'ensemble de la Métropole du Grand Nancy

Le maire de Nancy, Laurent Hénart avait pris l'initiative ce mercredi. La métropole du Grand Nancy lui emboîte le pas. Le couvre-feu visant à faire respecter le confinement entre 22 heures et 5 heures du matin sera étendu à toute la Métropole.

Le couvre-feu annoncé pour vendredi à Nancy sera étendu à toute la Métropole du Grand Nancy. C'est la décision prise par les maires du Grand Nancy ce jeudi lors d'une réunion téléphonique. Le couvre-feu consiste à interdire toute sortie dans la Métropole entre 22 heures et 5 heures du matin afin de faire respecter le confinement et pour faciliter le travail des forces de l'ordre. Ce sont plus de 250.000 personnes qui seront concernées par ce couvre-feu.

La préfecture y travaille

Ce pouvoir n'étant pas de la compétence des maires, c'est à la préfecture de Meurthe-et-Moselle de rédiger un arrêté pour mettre en place ce couvre-feu. La rédaction est en cours et la publication devrait avoir lieu dans la journée, explique-t-on à la préfecture.