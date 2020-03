Coronavirus covid-19 : les supermarchés de Châteauroux et de l’agglomération font face

Après un mardi de folie ou les clients se sont littéralement rués en direction des grandes surfaces et des rayons pates riz lardons en raison du confinement annoncé la veille par le président de la République, le lendemain (mercredi 18 mars) ce n'était pas un retour à la normal mais le nombre de clients à par exemple pour Leclerc cap sud à St Maur a été divisé par sept !

Antoine Vézard PDG de Leclerc Cap Sud à St Maur : "Nous sommes passé de 2000 clients mardi jour de confinement à 300 en début d'après-midi ce mercredi."

Antoine Vézard le PDG de Leclerc St Maur confirme : Nous sommes passés en terme de clients de 2000 voir un peu plus le fameux mardi avant le confinement à 300 en ce mercredi après-midi." En terme de sécurité pour les employés mais aussi les clients de nouvelles mesures ont vu le jour dans tous les hyper et supermarchés. Les chariots sont désinfectés plusieurs fois par jour y compris chez Auchan au Poinçonnet ou les règles d'hygiène sont appliquées à la lettre dans le magasin. Les hôtesses et hôtes de caisse n'ont plus de contact avec le client qui dépose chez Leclerc à Cap Sud St Maur ses courses sur un tapis à un mètre minimum de la caissière. Une fois les articles scannés et la somme indiquée l'hôtesse de caisse se recule pour que le client puisse payer. A Carrefour en centre ville de Châteauroux une vitre en plexiglas a été posée pour qu'il n'y ai plus de contact avec l'hôtetesse de caisse et le client au moment ou les articles sont scannés et une file d'attente à destination des personnes prioritaires a été crée ce mercredi en direction des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap et bien sur au personnel médical et hospitalier.

Il n'y a plus de contact entre les clients des différents Drive et les employés

Les clients pour beaucoup ont choisi les versions Drive ou les commandes en ligne explosent dans les différentes enseignes de l'agglomération de Châteauroux mais aussi en centre ville. Dans ce mode de consommation et en raison du covid 19 il n'y a plus de contact entre les clients du Drive et les employés. C'est à vous d'ouvrir votre coffre et toujours de respecter les mesures barrières. Vous pouvez toujours aller faire vos courses chez les petits commerçants des halles par exemple en centre ville de Châteauroux, les traiteurs ou dans d'autres enseignes aux horaires d'ouverture mais vous devez impérativement vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie datée et signée. Enfin sachez qu'il n'y a plus de problème d'approvisionnement dans les grandes surfaces. Les pâtes le riz les lardons ont fait leurs retours pas en totalité certes dans les rayons des grandes surfaces. En revanche, les solutions hydroalcooliques où les lingettes désinfectantes sont toujours introuvables ou bien réservées au personnel de santé.