Une Montpellieraine veut porter plainte pour arrestation abusive après une manifestation anti pass sanitaire

Samedi 4 septembre. Le 8ème samedi à Montpellier au cours duquel plusieurs milliers d'opposants au pas sanitaire manifestent en centre ville. Dans le cortège, Patricia Bessière qui envisage aujourd'hui de porter plainte contre la police pour "arrestation abusive".

En fin de manifestation, elle se trouve sur l'Esplanade Charles de Gaulle quand elle a est interpellée, en compagnie de deux autres personnes. "Est-ce que j'ai fait du mal, est-ce que j'ai cassé, tué ?" se demande-t-elle. Non, répondent les forces de l'ordre, elle a juste continué "volontairement à participer à un attroupement après les sommations" peut-on lire sur sa convocation pour un rappel à la loi prévu le 4 octobre. Conduite à l'Hôtel de police, Patricia Bessière passera la nuit en garde à vue.

Un délit selon la police

Elle assure ne pas avoir entendu de sommations appelant à se disperser et dénonce une atteinte à la liberté d'expression dans un contexte où, selon elle, les anti pass sont montrés du doigt. Elle est soutenue par son avocat, Me Mickaël Poilpré : "c'est le seul éléments logique que je vois à toute cette histoire. Ce serait effectivement un fondement politique où on essaye de la faire taire". Il rappelle que sa cliente "a l'habitude des manifestations, qu'elle est très rodée à cette organisation et qu'elle n'a jamais posé un seul souci quand il y a eu des sommations de dispersion".