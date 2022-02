Coronavirus dans le Bade-Wurtemberg : de nouveaux assouplissements à partir de ce mercredi

La situation sanitaire s'améliore en France et en Allemagne. Chez nos voisins du Bade-Wurtemberg, les non-vaccinés pourront retourner au restaurant en présentant un test négatif à partir de ce mercredi 23 février. Les discothèques et bars de nuit peuvent rouvrir mais les clients doivent être vaccinés ou guéris pour entrer et présenter un test négatif s'ils n'ont pas les trois doses. Les stades peuvent accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Le port du masque reste obligatoire.

Le port du masque reste la règle

En France, le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé qu'une levée du pass vaccinal serait envisageable en cas de passage sous la barre des 1500 personnes en réanimation et avec un taux d'incidence compris entre 300 et 500 maximum.

à lire aussi Covid : les restrictions sanitaires levées dans les commerces du Bade-Wurtemberg, en Allemagne