Coronavirus : dans le Haut-Rhin, après des semaines d'épidémie, le virus circule très peu

La campagne de dépistage du Covid-19 menée dans le Haut-Rhin depuis fin juin a permis de constater que le virus était très peu présent dans le Haut-Rhin. Sur 2459 prélèvements effectués lors de ce dépistage gratuit et sans ordonnance, seuls 6 sont positifs, soit 0,2%. "Ces résultats se suffisent à eux-mêmes pour illustrer la circulation du virus dans le département", commente l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué.

Poursuite du dépistage

Ces résultats viennent compléter ceux des campagnes de tests issus des consultations auprès de médecins généralistes ou dans les établissements d'accueil collectif. Selon les dernières données de l'ARS, le taux de positivité de ces tests est inférieur à 1% dans le département du Haut-Rhin.

Le département du Haut-Rhin a été le plus touché de France par l'épidémie de Covid-19. Depuis le 1er mars, 817 personnes sont décédées du virus. L'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, la préfecture du Haut-Rhin, les laboratoires de biologie médicale, le service départementale d'incendie et de secours et les communes de Mulhouse, Colmar et Saint-Louis se sont associées pour cette campagne de dépistage.

Il se poursuit à Thann, Altkirch et Guebwiller les 9 et 10 juillet de 10h à 17h.

à lire aussi Coronavirus : où se faire dépister gratuitement et sans ordonnance à Strasbourg