Coronavirus : dans les prisons, le personnel francilien "a peur", s'inquiète le syndicat UFAP-UNSA Justice

La tension monte dans les prisons d'Île-de-France pendant le confinement. Alors que le coronavirus s'invite dans les centres pénitentiaires, les mutineries sont de plus en plus nombreuses. "On a peur" estime Jean-François Forget, du syndicat UFAP-UNSA Justice sur France Bleu Paris ce vendredi.

Le coronavirus progresse dans les prisons en France et le confinement commence à peser dans les prisons d'Île-de-France.

"On a peur" estime Jean-François Forget, secrétaire général UFAP-UNSA Justice, invité sur France Bleu Paris ce vendredi matin. "Mes collègues, comme beaucoup de Français ont peur et sans aucune protection, je vous laisse imaginer quelle tension et quelle anxiété nous avons au quotidien."

Des masques qui arrivent mais réquisitionnés

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet a annoncé il y a dix jours l'envoi de 100.000 masques, pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les prisons, qui devaient arriver dans la semaine, mais "on ne les verra certainement pas", déplore Jean-François Forget. "Aussitôt ils arrivent, aussitôt ils sont réquisitionnés pour les hôpitaux et le personnel soignant donc les personnels de la prison ne les ont pas et ont interdiction de les porter", regrette-t-il.

50 mutineries en 10 jours

"Face à une telle exposition du personnel face à la maladie et donc une énorme épidémie chez nous, on doit craindre une tension importante et potentiellement des mutineries", explique le représentant du syndicat UFAP-UNSA sur France Bleu Paris.

"On a eu une cinquantaine de mouvement de détenus ces dix derniers jours, dont énormément le week-end dernier, avec dans certains endroits d'énormes dégâts, comme à Uzerche (en Corrèze), où les détenus ont ravagés la moitié de la prison. _Sur 600 cellules, il y en a 250 qui sont inexploitables_. Une violence inouïe qui s'est produite dimanche dernier et on est exposé tous les jours à ça", conclue-t-il.

On le rappelle, un détenu est mort du coronavirus à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, depuis le début de l'épidémie.