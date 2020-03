Coronavirus : Dans une lettre à la Ministre, un détenu s'alarme du manque de mesures sanitaires en prison

Depuis la semaine dernière et l’annonce de la suspension des parloirs pour cause de pandémie, les prisons françaises doivent faire face à l'agitation des détenus. Trente établissements dont celui de Béziers ont connu des incidents ce dimanche 22 mars : dégradations, refus de réintégrer les cellules... Mouvement de colère pour contester les récentes restrictions. A l'inverse, d'autres détenus s'inquiètent de mesures qu'ils jugent insuffisantes pour les protéger du virus. L'un d'eux, incarcéré à Villeneuve-lès-Maguelone, témoigne.

Le virus est là, il circule

Lors des repas, des promenades, les distances de sécurité ne sont pas appliquées explique Régis dont le témoignage a été recueilli par le journaliste de Radio France Stéphane Pair. "Moi je suis auxiliaire. Je sers le repas, je vois plus d'une centaine de personnes qui en ont rien à foutre. Parce que eux continuent à aller en promenade et ça c'est problématique. Le virus est là, il circule. Parce qu'il n'y a aucune mesure qui est prise. Vous imaginez c'est nous qui devons discuter avec l'administration, avec les surveillants, en leur disant de laisser ouvert pour qu'on nettoie par terre, les portes, les barreaux pour pas que le virus se transmette".

Une lettre pour alerter la Ministre

A Villeneuve, un cas de coronavirus a été détecté et une vingtaine de détenus possiblement contaminés seraient à l'isolement. Situation alarmante aux yeux de ce détenu qui s'en émeut dans une lettre adressée à la Ministre de la Justice et aux députés :

"L'urgence actuelle en prison est de pouvoir stopper l'évolution du virus et sa propagation car l'ennemi a déjà frappé... Les parloirs ont été arrêtés, c'est une bonne mesure de sécurité sanitaire et compréhensible (pas pour tous, mais compréhensible), seulement, alors que le virus est bien présent à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone _les promenades où sont entassés des centaines de détenus_, chaque heure continue comme si de rien n'était... Comment peut-on donc stopper le virus dans ses conditions ?! "

"Aucune mesure sérieuse et sanitaire n'a réellement été mise en place afin que les surveillants, les intervenants Sodexo, et toute l'administration pénitentiaire n'exposent pas plus la population carcérale à la propagation du virus, ainsi qu'eux même... Le virus continue de s'étendre et de se propager de sortir et de rentrer(...). Du coup, nous sommes en danger permanent et notre sécurité est compromise..."

Nous devons même voler discrètement des gants pour travailler

Ici nous sommes en contact tous les jours avec la centaine de détenus de nos étages. L'entreprise de Sodexo est tellement mal organisée que nous manquons de gants pour servir à manger aux détenus dans des conditions d'hygiène respectable et pourtant cela est la base... Pour dire la vérité, nous devons même nous organiser et voler discrètement des gants pour travailler dans des conditions hygiéniques de base..."

"Actuellement, il ne nous est donné aucune mesure exceptionnelle logistique et matérielle pour nous permettre de bien nettoyer : les couloirs, les portes, les poignées, les grilles, et toutes les surfaces que le personnels, les surveillants et les détenus touchent tous les jours et toute la journée... Aussi il me semble que le principal problème est que détenus et surveillants prennent vraiment trop à la légère la crise sanitaire du COVID19, se croyant plus forts que la maladie et ce virus dévastateur(...)"

Prendre urgemment des mesures exceptionnelles

"Combien de temps pensez-vous qu'il va falloir avec zéro moyen mis en place pour les surveillants et le personnel pénitentiaire, comme pour les détenus, pour que nous commencions à compter par dizaines, centaines et milliers, le nombre d'infectés et le nombre de morts s'accumuler les uns après les autres ?! (...)"

_"Oui Mr Macron a raison, c'est la guerre_; et il faut prendre urgemment des mesures exceptionnelles en respectant la dignité humaine, et tous les droits humains de tous dans des moments si graves(...). Allez-vous prendre le risque de laisser mourir des milliers de personnes en détention provisoire, ces prévenus de France en mandat de dépôt ou attente de jugement, toutes ces fins de peine, ou encore tous ces aménagements possibles, sous prétexte que la situation est soi-disant gérée et bientôt finie, alors que ce n'est que le début..."

Pourquoi ne pas désengorger les prisons ?

"Aussi, puisque aujourd'hui cette crise sanitaire oblige le confinement total pour tous, et vous savez très bien que cela va se prolonger très longtemps, pourquoi ne pas désengorger les prisons en commençant par libérer toutes ses personnes qui ont le droit en cette période dramatique d'être près de leur famille ?!"

"Aussi, pour finir ce témoignage de l'intérieur de la prison de Villeneuve les Maguelone , je voudrais dire que, si la détention provisoire doit comme le dit la loi, être le dernier recours, (je parle en tant que prévenu en attente de jugement incarcéré déjà depuis 1000 jours), Madame la Ministre de la Justice, veuillez prendre en considération cet appel à la bienveillance et à la dignité humaine, en ne laissant pas les prisons devenir des camps de concentration et des mouroirs en cette période de crise sanitaire horrible indépendante de notre volonté... S'il vous plaît, réagissez.."

"Merci de votre attention et d'avoir lu ce message... Un citoyen Français et détenu à VLM..."