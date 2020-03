Coronavirus : de faux gendarmes délivrent des amendes pour non-respect du confinement

La gendarmerie du Morbihan lance un appel à la vigilance ce mardi 24 mars. Des personnes malveillantes se font passer pour des gendarmes et réclament des amendes de 135 euros pour non-respect du confinement.

Les délinquants ne sont pas confinés ! Ce mardi 24 mars, la gendarmerie du Morbihan lance un appel à la vigilance sur sa page Facebook. Depuis la mise en place des mesures de restrictions des déplacements pour limiter la propagation du coronavirus, "certaines personnes malveillantes [...] se font passer pour des militaires de la gendarmerie".

En tenue civile, avec des brassards gendarmerie non réglementaire, ces faux gendarmes contrôlent la population lors de ses déplacements. Et ils n'hésitent pas à verbaliser en exigeant un paiement immédiat et en espèces de l’amende de 135 euros.

La gendarmerie rappelle que "les gendarmes agissent quasi exclusivement en tenue, sauf dans des circonstances particulières pendant lesquelles un brassard gendarmerie bien défini est porté, tricolore, de couleur blanche ou grise".