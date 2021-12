Coronavirus : De plus en plus d'hospitalisations dans le Gard et en Lozère

Le nombre de cas de Covid ne cesse de progresser dans la région Occitanie et le nombre d'hospitalisations aussi. Le nombre de personnes hospitalisées atteint déjà le même niveau que l’été dernier. 716,7 cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Gard et 317,2 en Lozère.

16 personnes de plus à l'hôpital dans le Gard

Dans le Gard on compte 16 personnes de plus à l'hôpital par rapport à vendredi passant de 170 à 186 personnes hospitalisées, on compte aussi sept personnes de plus en réanimation (52 aujourd'hui). En Lozère aussi on passe de 11 à 17 personnes hospitalisées ( +6) et deux personnes de plus en réanimation (3 aujourd'hui).