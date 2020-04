Fermeture des parloirs : de plus en plus de jets de colis par-dessus les murs de la prison de Saran

L’affaire débute dimanche en début d’après-midi aux abords de la prison de Saran lorsque deux hommes sont aperçus en train de jeter un colis par un surveillant de la prison.

Prison ferme pour les deux hommes

La police est alors alertée et les deux hommes interpellés dans la foulée. Celui qui a jeté le colis, a 25 ans et 26 mentions dans son casier judiciaire, il écope donc de 6 mois de prison ferme en comparution immédiate devant le Tribunal judiciaire d'Orléans. Le jeune homme retourne au centre pénitentiaire de Saran, mais cette fois comme détenu. Son acolyte, plus jeune, il a 19 ans, écope, quant à lui, de 3 mois ferme sans mandat de dépôt.

Pratique ancienne qui s'accentue en période de confinement

Mais cette histoire, loin d’être anecdotique, illustre surtout un phénomène ancien et qui s’accentue en cette période de confinement : le jet de colis. En effet, depuis la fermeture des parloirs, chaque semaine ce sont entre 4 et 5 interpellations pour jets de colis qui sont faites autour de la prison de Saran. Dans ces colis se trouvent généralement des téléphones portables ou encore des stupéfiants.

Un phénomène révélateur de la situation carcérale

Et pour Maître Marie-Stéphanie Simon, l’avocate de l’un des prévenus, ce type d’affaires révèle avant tout une réalité souvent cachée dans le milieu carcéral : « d’habitude les portables et autres objets interdits sont transmis via le parloir, et là comme ils sont fermés on voit des jets de colis." Et l'avocate d'ajouter : "le confinement met en évidence le fonctionnement plus général de la prison ».