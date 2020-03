Coronavirus : début de mutinerie à la maison d'arrêt des Croisettes, près du Mans

Depuis l'annonce du confinement pour lutter contre le coronavirus et la suspension des parloirs, les mutineries se multiplient dans les prisons françaises. Ce vendredi soir, c'est la maison d'arrêt des Croisettes, à Coulaines, près du Mans qui a été touchée. Selon plusieurs sources syndicales, une trentaine de détenus ont refusé pendant une heure et demie (entre 16h45 et 18h15) de rejoindre leur cellule après leur promenade.

A la maison d'arrêt des Croisettes, les détenus disent craindre pour leur santé car les surveillants, d’après eux, ne sont pas assez protégés. Ils redoutent d’être contaminés. Autre motif de colère : la suspension des « parloirs » pour cause de coronavirus. A 18h, une intervention de l'Equipe Régionale de Sécurité Pénitentiaire de Rennes était prévue. Elle n'a finalement pas eu lieu. Les détenus ont rejoint leur cellule peut après 18h.

A Argentan (Orne), déjà ce jeudi

Le jeudi 19 mars, 14 détenus de la prison d'Argentan, dans l'Orne sont montés sur le toit de leur établissement pour les mêmes motifs. Les syndicats de surveillants pénitentiaires affirment que personnel de la maison d'arrêt des Croisettes de Coulaines se sentent "démunis" face à la crise du coronavirus. "Nous n'en sommes qu'au début du confinement", commente l'un d'entre eux.