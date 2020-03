Coronavirus - Les premières heures du confinement en Savoie à Chambéry

La bascule est spectaculaire. Samedi encore, la cité des Ducs de Savoie faisait fi du danger invisible. Marché généreux, terrasses bondées, cohue bravant le mal comme si sortir pouvait intimider le virus. Le camion si populaire de pâtes fraiches, en provenance de Turin, régalait la longue file d'attente. Nous aussi, nous profitions d'un soleil réparateur après une semaine d'angoisse sanitaire, prêts à affronter la fermeture des établissements scolaires, seule complication annoncée. Quelques heures plus tard, Edouard Philippe fermait les commerces. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron mettait fin à l'illusion d'une crise passagère. Même si le mot n'a pas été prononcé par le chef de l'Etat, nous allions basculer vers le confinement, ce mardi 17 mars ensoleillé, à midi.

Samedi / Mardi : place de la Mairie de Chambéry © Radio France - Christophe Van Veen

Mardi matin : marché et file d'attente organisée

Masque de protection bien en place, gants, une perche d'un mètre pour tenir notre micro, nous sortons pour voir la mue de Chambéry.

Au lendemain des annonces de confinement, ce mardi, vers 10 heures, nous ne pouvons cacher notre étonnement à la vue du marché, certes réduit, Place de Genève. Une vingtaine de stands attirent le chaland. Aucun vendeur ne porte de masque. Les grappes humaines remplissent leur cabas goulûment, sans respecter la fameuse "distanciation sociale" d'un mètre.

La bonne nouvelle, cependant, est visible dans ces files qui s'étirent devant les pharmacies ou le Monoprix dont le vigile limite l'accès à une quarantaine de personnes à la fois. Il fait beau, on patiente à distance, au soleil. La veille, les comportements étaient plus anarchiques. Nous avons subi la frénésie des stockeurs enfiévrés de Doliprane et des collectionneurs insatiables de PQ.

Midi : Chambéry confinée. Les sorties autorisées ?

A midi, les vendeurs commencent à remballer et le coeur de Chambéry se vide.

Avant midi / Après midi © Radio France - Christophe Van Veen

La journée est magnifique. Et pourtant le parc du Verney est quasiment vide. Seuls trois Anglais sur un banc attendent un hypothétique bus à destination de l'aéroport de Genève. Ils viennent d'être contrôlés par trois policiers municipaux en patrouille. Les hommes en uniforme font aujourd'hui de la pédagogie. Attendre un bus est une explication convaincante.

Près du palais de justice, nous croisons Martine, enseignante. Elle a téléchargé son autorisation sur le site internet du gouvernement. "Je l'ai sur moi, je n'ai pas cochée la raison de mon déplacement. Je vais à la pharmacie et en même temps, j'avais besoin de prendre l'air, de voir le soleil, car je vis dans le vieux Chambéry, dans un immeuble à l'ombre." Martine n'a pas regimbé, à l'image d'une autre jeune collègue à vélo "moyennement convaincue mais qui a l'habitude d'appliquer les circulaires."

Cela dit, Martine avoue "ne pas avoir apprécié le discours méprisant et culpabilisant du gouvernement qui nous explique que nous sommes inconscients. On a entendu tellement de propos contradictoires depuis quinze jours. On annonce la fermeture des écoles pour lundi et on me renvoie devant mes petits élèves vendredi, avant de fermer les établissements... Peut-être que je les ai contaminés sans le savoir. C'est terrible. Et irresponsable."

Tous les Chambériens que nous rencontrons, à distance respectable, ont connaissance des autorisations de sorties. Tous ont une bonne raison de sortir. L'un d'entre eux ouvre sa malette afin de prouver sa bonne foi : "On devait en arriver là. Les gens font n'importe quoi. Ils sont tellement... Français ! " Un autre fouille dans sa poche de veste pour exhiber l'expression de son civisme.

"La durée du confinement dépend de notre civisme. Si on est à la hauteur, tout se passera bien." - Un kiné de Chambéry

Francis, lui, est chef d'équipe à la SNCF et fier de ses troupes. "On a tous rempli l'attestation. Je l'ai sur moi. Nous, on peut pas faire de télé-travail. On a bien tapé sur les cheminots, on a bien besoin de nous en ce moment".

A une sandwicherie, une jeune femme, dépourvue d'attestation, nous explique qu'elle vient de terminer sa garde à 13 heures à l'hôpital de Chambéry, elle file se confiner chez elle et nous lance ce cri du coeur "Restez chez vous !"

Certains refusent de se "soumettre" à ces autorisations

Oui, Chambéry n'est plus tout à fait Chambéry depuis ce mardi 17 mars à midi. L'optimiste y verra une prise de conscience. La peur de l'amende nous est parfois confessée. En fin de journée, les rues sont plus garnies.

Nous avons croisé des promeneurs, des flâneurs impénitents qui profitent égoïstement d'une ville vidée de son tumulte, parée d'un silence qui rend encore plus évidente la beauté de Chambéry. Robert vient d'acheter son pain, il a payé son kiné, il se balade, tranquille, serein, et il "s'en fout des papiers." Pour lui, "on en fait un tantinet trop... on prend les gens pour des gamins. A 70 ans, on va me dire quand je dois sortir ? Je sais respecter mes distances avec les autres, c'est suffisant." Robert y voit une "société policière, liberticide où l'on multiplie les caméras de vidéo-surveillance et les laissez-passer." La théorie du complot affleure, le septuagénaire doute de la dangerosité du virus.

Un autre Chambérien, plus jeune, tient le même discours décomplexé. "On veut nous enfermer. Moi, on m'enferme pas."

Sur les marches de l'Hôtel de Ville, un autre "rebelle" aux cheveux gris savoure sa tartelette en se dorant au soleil. "Je devrais m'autoriser moi-même à sortir ? C'est n'importe quoi."

Un professionnel de santé nous évite de rester sur une impression de désinvolture aussi terrible. "Ma carte professionnelle me suffit, je crois, pour me déplacer. Je limite au strict minimum mes déplacements. Là, je me rends à mon cabinet de kinésithérapie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la durée de notre confinement dépend de notre civisme. Si tout le monde est à la hauteur, tout se passera bien."

