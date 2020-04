Coronavirus : décès d'un moine à l'abbaye de Fleury (Loiret), devenu un "cluster"

Le frère Dom Bernard Ducruet, âgé de 92 ans, contaminé par le coronavirus, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) à l'abbaye de Fleury, comme l'a indiqué, La Vie.

L'abbaye de Fleury identifiée comme un cluster

Trois autres moines vivant dans cette communauté ont été testés positifs au Covid-19 mercredi dernier, indique le père Jacques Audebert, actuel prieur-administrateur de cette abbaye bénédictine. "Nous sommes identifiés comme un cluster", poursuit-il, "au total, dix-huit frères ont été touchés par des symptômes ressemblant ceux du coronavirus." Les tests ont été pratiqués par un laboratoire privé de Sully-sur-Loire le 28 mars et les résultats connus le 1er avril.

Cela perturbe la vie de l'ordre liturgique"

Les vingt-huit moines de l'abbaye sont tous confinés. Chacun reste dans sa cellule, et désormais les offices et les repas ne se déroulent plus en commun. "Nous nous faisons livrer nos repas par un traiteur et trois frères, non atteints par le virus, se chargent de la distribution des plateaux devant chaque porte", indique le père Audebert. "On n'est pas inquiets mais très perturbés, cela perturbe la vie de l'ordre liturgique".

Le frère Ducruet souffrait de troubles respiratoires, de toux, de fièvre, depuis plusieurs jours, indique Jacques Audebert, et retrouvé mort dans sa cellule dimanche matin. Il avait été prêtre de la communauté à l'abbaye de Fleury entre 1973 et 1991.