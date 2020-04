EXCLU - Coronavirus : des centaines de Français bloqués en mer sur des paquebots

Plusieurs centaines de Français partis début janvier de Marseille sur un paquebot de MSC et sur un autre de Costa pour un grand tour du monde de plus de trois mois vivent leur confinement en mer.

Le Costa Déliziosa est parti de Venise le 5 janvier dernier, il a embarqué 418 passagers français à Marseille le 10. Au total, le navire accueille sur cette croisière 1.825 vacanciers et 898 membres d’équipage. Tout s’est parfaitement déroulé jusqu’ à l’annonce de la pandémie et de la nécessité d’appliquer des mesures de confinement le 14 mars à Sydney en Australie. Costa a alors décidé de poursuivre la croisière sans faire descendre les passagers aux escales prévues. Cela dans le respect des mesures barrières et de confinement d’une part, mais aussi face au refus des autorités locales d’accueillir des vacanciers désormais indésirables.

Un collectif de clients a été créé à bord pour notamment échanger avec le commandant, mais aussi avec la direction de la compagnie. Un de ses porte-parole, originaire de Marseille, nous raconte que Costa a parfaitement mis en place les mesures sanitaires, que les conditions de vie à bord sont très correctes pour une période de confinement.

Même si Costa affirme qu’il n’y a eu aucun cas à bord, ce porte-parole passager relève une grosse inquiétude à propos de plusieurs débarquements pour cause d’urgences médicales, notamment le cas ce jeudi à Marsala en Sicile.

Où débarquer maintenant ?

Pour les Espagnols, ce sera Barcelone le 19 ou le 20 avril. Avant les Italiens, ce sera au tour des Français. Cependant pour l’instant, la précision du port n’est pas donnée par la compagnie. Le port de Marseille est évoqué avant un retour possible à Venise.

Le navire de MSC a subi les mêmes aléas : le Magnifica, avec 692 Français à bord, devrait accoster à Marseille lundi prochain. Ce débarquement sera supervisé par les autorités préfectorales et sanitaires.

Costa et MSC prennent en charge le rapatriement de leurs clients vers le lieu de résidence principale et donc de confinement.

Les passagers des deux compagnies recevront en indemnisation soit un remboursement de 35% du prix de la croisière, soit un bon d’achat de 50% sur la même base.