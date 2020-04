Coronavirus : Des chefs marnais cuisinent pour les soignants de la clinique de Bezannes

Comme beaucoup d'initiatives nées pendant le confinement, c'est sur un canapé que l'idée de cuisiner pour des soignants a germé. Le canapé est celui d'Olivier : "Je cherchais une façon d'aider, au-delà de rester chez moi. Et quand comme moi on a des amis chefs mais qu'on ne sait pas cuisiner, et bien on les appelle". Simple comme un coup de fil.

Depuis trois semaines donc, tous les dimanche, ce sont environ 80 plateaux-repas qui sont livrés à la clinique de Bezannes. De la dinde rouge des Ardennes, des petits légumes, de la crème brûlée aux biscuits roses de Reims... les menus sont alléchants. "On a quelques retours de soignants", explique Frédéric, l'un de ceux qui oeuvre en cuisine : "Apparemment ils attendent les plateaux avec impatience !". Lui, est chocolatier dans la vie et comme les autres chefs il préfère rester anonyme : "On vient d'univers différent mais on a un point commun, c'est le fait de vouloir faire du bien et même si ce ne sont que des plateaux-repas".

Tout un réseau de producteurs pour fournir la matière première

En quelques semaines, c'est un véritable réseau de solidarité que les chefs ont réussi à créer. "Ce n'était pas le tout de cuisiner, ensuite il faut trouver comment emballer, comment livrer les repas, donc on a appelé des amis et des amis d'amis", explique Olivier. Et même chose pour trouver de quoi cuisiner, les fournisseurs habituels des chefs ont immédiatement répondu présents en offrant des légumes, de la viande, des oeufs et autres... "Ce sont eux qu'il faut remercier et mettre en avant", ajoute-t-il. Grâce à eux, les chefs espèrent livrer des repas à la clinique de Bezannes tous les dimanche jusqu'à la fin du confinement.

Si les chefs en cuisine veulent rester anonymes, ils tiennent à nommer les producteurs participants à l'opération :

Virgile SCHOSSELER, Maison SCHOSSELER Traiteur pour les supports de plateaux et la logistique de livraison

Patrick COGNIARD, éleveur de volailles et agneaux fermiers à Pauvres dans les Ardennes

Nabil SBAI, Patron de la Case à Pain, boulangeries à Reims et alentours

Patrice RICHARD, MOF Primeurs, de la société LADAM Primeurs pour les fruits et légumes

Cyriaque GODEFROY, producteur de dindes à Renneville dans les Ardennes