Coronavirus : des contrôles avec un drone à Brest sur le littoral et les chemins côtiers

C'est une bataille que vient compliquer le beau temps depuis plus d'une semaine : contrôler les déplacements des promeneurs sur les chemins côtiers ou le littoral n'est pas toujours évident pour les gendarmes, en raison des accès difficiles. Depuis ce jeudi après-midi, un drone est utilisé pour renforcer le dispositif à Brest et dans les villes voisines.

"Nous avons demandé l'appui de la gendarmerie des transports aériens dont l'activité est très restreinte à l'aéroport, explique le lieutenant-colonel Fabien Milliasseau, commandant de la compagnie de gendarmerie de Brest. Ce drone _permet de prendre des images et donc d'identifier puis intercepter rapidement_" les contrevenants. Au sol, des équipes à vélo, à pied ou en voiture peuvent ainsi intervenir. Les premiers contrôles ont été effectués sur le pont Albert Louppe puis la plage du Moulin Blanc. Deux personnes repérées sur un sentier côtier s'en tirent avec un avertissement.

"On _cible pour l'instant le littoral et les chemins côtiers_, puis on déploiera ce dispositif sur les plans d'eau intérieurs, précise Fabien Milliasseau. On va faire toutes les communes de façon aléatoire."