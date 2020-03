Coronavirus : des élèves de Toul en route pour l'Angleterre rebroussent chemin

Leur voyage était programmé depuis longtemps. Une quarantaine d'élèves de l'ensemble scolaire Jean-Baptiste Vatelot devaient se rendre à Chester en Angleterre. Leur bus est parti à 18h30 ce dimanche de Toul en direction de Calais pour prendre le ferry et traverser la Manche mais, à peine arrivé à Reims, les enseignants encadrant le voyage reçoivent un message en urgence du chef d'établissement leur demandant de faire demi-tour. "J'ai reçu un message du rectorat à 20h02 sur mon téléphone portable" explique Yannick Albérici, la principale de l'établissement, "et j'ai donc aussitôt prévenu mes collègues qui se trouvaient à bord du bus. Ils ont donc fait demi-tour".

Une mesure de sagesse

Yannick Albérici comprend tout à fait cette décision et estime qu'il s'agit d'une mesure de sagesse : "Les parents ont du venir chercher leurs enfants vers 23h00 lorsque le bus est arrivé à Toul mais ils comprennent cette mesure de précaution et certains étaient même soulagés de voir leur enfant revenir. Il y aura d'autres voyages scolaires dans l'année et celui sera reprogrammé lorsque la crise sera passée".

La décision du rectorat a été prise dimanche en début de soirée. Tous les élèves devant effectuer un voyage scolaire sont enregistrés dans un système baptisé "ARENA". C'est ce qui a donc permis aux autorités académiques de prévenir tous les établissements concernés que les voyages étaient annulés jusqu'à nouvel ordre.