Coronavirus : des médecins dénoncent insultes et menaces de mort croissantes sur Internet

Des médecins et des scientifiques ont pris la parole ce mardi 7 septembre pour dénoncer les insultes et menaces de mort qui pleuvent depuis des mois sur les réseaux sociaux à leur encontre. Ils craignent un passage à l'acte et dénoncent le passivité de la justice et du monde politique.

Un collectif de médecins et de scientifiques connus pour leur lutte contre la désinformation sur le Covid a dénoncé ce mardi 7 septembre les insultes et menaces qu'ils subissent depuis des mois, accusant justice et monde politique de passivité. "Cela fait des mois que nous recevons des menaces de mort tous les jours", a affirmé Jérôme Marty, médecin et président du syndicat professionnel UFMLS lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ont été diffusés plusieurs exemples, proférés sur les réseaux sociaux ou par téléphone. "Nous lançons un appel avant qu'il ne se passe quelque chose de grave", a-t-il poursuivi.

"Ce qui nous inquiète très fortement c'est qu'il y ait un passage à l'acte", avait indiqué le médecin un peu plus tôt sur franceinfo. "Cette crise a amené un certain nombre de débordements, une politisation extrême, des discours complotistes qui font croire que l'on a assassiné les gens dans les maisons de retraite, que le vaccin va décimer la moitié de l'humanité. Et vous avez des gens qui finissent par croire cela", note-t-il, craignant pour lui mais surtout "pour les anonymes, tous ceux que l'on ne voit pas qui sont ces médecins qui vaccinent dans les centres de vaccination ou dans leurs cabinets".

Des menaces croissantes

Parmi les autres professionnels présents à la conférence de presse, les médecins Karine Lacombe, François Morel et Damien Barraud ou encore le vulgarisateur scientifique Thomas Durand. Ils ont comme point commun d'avoir publiquement expliqué l'intérêt du masque ou des vaccins et/ou d'avoir critiqué les études de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine. Ils dénoncent aujourd'hui des menaces croissantes, encore exacerbées avec le pass sanitaire et la vaccination.

"J'ai porté plainte en avril 2020, rien n'a changé, tout s'amplifie", a témoigné Damien Barraud tandis que Karine Lacombe a regretté "l'impunité des gens qui allument la mèche à dessein" et le fait que "le monde politique ne s'implique pas".

"Un appel clair au meurtre"

Jérôme Marty et d'autres professionnels de santé avaient déjà lancé l'alerte dans une tribune publiée dans L'Express pour dénoncer notamment les menaces relayées par un texte anonyme du site internet France Soir. Le mois dernier, un article de ce site désormais actif pourvoyeur de désinformation autour du Covid, les a désignés comme des responsables de la crise, le texte se finissant par une allusion à la "Veuve", surnom de la guillotine. Il a été très relayé sur internet, notamment par Didier Raoult sur Twitter. "Un appel clair au meurtre", selon Jérôme Marty, accusation rejetée par France Soir. "Il n'est aucunement question d'appeler à une forme de violence physique, ni d'aucune autre forme d'ailleurs", a écrit le site le 1er septembre.

Par ailleurs, ce mardi, François Crémieux, le directeur général de l'AP-HM, a annoncé porter plainte après des tags découverts en marge des manifestations anti-pass sanitaire. Les messages "Crémieux dégage" ou encore "Crémieux, Marseille aura ta peau", ont été taggués en bas de l'immeuble d'un homonyme, un autre François Crémieux. Le directeur général de l'AP-HM est la cible d'insultes depuis plusieurs semaines, notamment des partisans du Pr Raoult, qu'il est accusé de vouloir mettre à l'écart de l'IHU-Méditerranée Infection.