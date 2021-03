Coronavirus : des milliers de participants au carnaval non-déclaré à Marseille

A Marseille, ils sont des milliers à défiler ce dimanche au carnaval des quartiers entre La Plaine et la Canebière. Evénement non déclaré précise la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui dénonce "l'irresponsabilité des participants en pleine épidémie de Covid-19".

Dans un tweet, la préfecture des Bouches-du-Rhône précise que l'événement n'est pas déclaré et que les gestes barrière sont loin d'être respectés. Sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux, on ne voit pas beaucoup de masques portés au visage et les distances physiques pas franchement maintenues. Des verbalisations sont en cours pour non-port du masque. Selon les informations de France Bleu Provence, les forces de l'ordre mobilisées se tiennent à distance, aucune évacuation n'est prévue pour le moment en fin d'après-midi ce dimanche.