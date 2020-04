Coronavirus : deux Dijonnais arrêtés pour non respect du confinement, pour la quatrième et cinquième fois

Les contrôles de police pour vérifier les attestations de déplacement se poursuivent à Dijon comme partout en France, pendant la période de confinement, prolongée jusqu'au 11 mai au moins. Ce jeudi 16 avril, deux dijonnais de 19 ans ont été placés en garde à vue pour non respect du confinement. Le premier, contrôlé dans le quartier Parc, n'a pas pu présenter d'attestation et se trouvait en récidive pour la quatrième fois. Il a été placé en garde à vue et déféré au parquet ce vendredi.

Cinquième récidive pour un Dijonnais sans attestation

Un peu plus tard, dans un autre quartier dijonnais, les policiers ont contrôlé un autre dijonnais de 19 ans, lui aussi sans justificatif de déplacement sur lui. Et dans son cas, c'était la cinquième fois qu'il était arrêté sans attestation dérogatoire, ce qui constitue un délit. Le jeune dijonnais sera convoqué prochainement devant le délégué du procureur.