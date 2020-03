Coronavirus : deux escrocs grenoblois se font passer pour des gendarmes et font de faux contrôles

Les contrôles de confinement, menés par les forces de l'ordre, sont nombreux en cette période de crise et ils ont donné des idées à deux jeunes escrocs grenoblois. Ce jeudi après-midi, affublés d'un blouson signé "Gendarmerie" et d'un brassard orange, ils se sont fait passer pour des faux gendarmes et ont procédé à plusieurs contrôles factices dans les rues de Grenoble.

Les deux malfrats, âgés d'une vingtaine d'années, ont tenté de faire payer des amendes à deux femmes, prétextant des défauts de pièces d'identité et leur tendant un terminal de carte bancaire. Heureusement, elles ne sont pas tombées dans le panneau... mais la vigilance est de mise !

Les gendarmes sont toujours à la recherche des deux individus.