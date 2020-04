Coronavirus : deux gendarmes sauvent un octogénaire dans un supermarché de Montbéliard

Leur geste a été héroïque. Dans le Doubs, deux gendarmes ont ramené à la vie un homme de 84 ans, en pratiquant un massage cardiaque, ce mercredi matin dans une grande surface de Montbéliard. L'octogénaire, considéré comme un cas suspect de Covid-19, a pu être réanimé avant d'être hospitalisé. Les gendarmes ont fait preuve d'un grand professionnalisme.

Il était allongé au sol et ne bougeait plus

Il est 9h moins le quart, ce mercredi matin. Le Super U de Montbéliard vient d'ouvrir quand un client, un homme de 84 ans s'effondre au sol : il vient de faire un malaise cardiaque. Le gérant du SuperU se précipite alors vers un véhicule de la gendarmerie qui, par chance, patrouille dans le secteur.

L'un des deux militaires découpe les vêtements de la victime et lui fait un massage cardiaque, quand le second gendarme met en place le défibrillateur, en attendant les pompiers. Grâce à leur sang froid et leur très grande réactivité, l'octogénaire sera finalement ramené à la vie.

L'homme était-il porteur du Covid-19 ? Un test a été réalisé, les résultats seront connus d'ici 48h. Les deux gendarmes ont été placés en confinement. Leur hiérarchie précise que, durant leur intervention, ils se sont protégés avec des gants, un masque, et qu'ils n'ont pas pratiqué de bouche à bouche. Ils ont pu utiliser le "kit Covid" qui se trouvait dans leur véhicule.

Deux gendarmes de Dole, dans le Jura

Ces deux gendarmes appartiennent à l'Escadron de Gendarmerie Mobile de Dole dans le Jura (EGM 46/7), ils étaient en renfort dans le Doubs au sein de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. Ce sont les gendarmes qui sont intervenus, et non les policiers, car le SuperU est situé juste à la limite avec la Zone de la Police Nationale.

Aux dernières nouvelles (ce mercredi à 17h), l'octogénaire était toujours hospitalisé. Aucun élément n'a été communiqué sur son état de santé.