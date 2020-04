Coronavirus : deux infirmières agressées à Marseille

C'est une honte ! Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ce qu'il s'est passé, ce samedi vers 6 heures du matin à Plan-de-Cuques, dans l'est de Marseille. Deux infirmières libérales, elles aussi en première ligne face au Covid-19, ont été agressées au volant de leur véhicule.

L'une a été hospitalisée, notamment pour une blessure à la tête, selon nos informations. L'autre a réussi à s'échapper. "Ça a commencé quand je suis arrivée à hauteur d'un rond-point. Il y avait deux voitures arrêtées en plein milieu. J'ai continué ma route, mais elles m'ont prise en chasse", témoigne la soignante, sous le choc.

Florence raconte qu'un des deux véhicules l'a doublée. "C'était une Golf. Elle s'est arrêtée au niveau du collège Olympes de Gouges. Un homme est sorti et m'a mise en joue avec une arme à feu."

Je me suis dit : c'est lui ou moi... Alors, j'ai forcé le passage et il s'est écarté, Florence, infirmière libérale de Plan-de-Cuques.

Les infirmières libérales, cibles d'agressions

Florence parvient donc à semer son agresseur et se réfugie chez l'un de ses patients installé dans le quartier de La Montade. C'est de là qu'elle prévient la police.

Après quoi, vers 7 heures, elle se rend à son cabinet où elle retrouve son associée qui a elle aussi été agressée. "Elle a eu moins de chance que moi, elle a été hospitalisée. Elle a eu des points de suture à la tête", souffle Florence.

Les agresseurs l'ont fait sortir de la voiture, ils lui ont volé ses affaires... Et ils lui ont donné deux coups de crosses derrière la tête avant de prendre la fuite, Florence, infirmière libérale de Plan-de-Cuques.

On ne sait pas si les deux femmes ont été ciblées parce qu'elles sont infirmières. Mais Florence l'assure : les agressions sont de plus en plus nombreuses envers les infirmières libérales. "Nous sommes plus vulnérables. Nous avons tout notre matériel dans nos véhicules. J'ai une collègue qui m'a dit qu'on lui avait volé ses masques stockés dans sa voiture."

Soigner la peur au ventre

C'est encore plus vrai depuis son agression. Florence travaille la peur au ventre. "Pour ce dimanche, je vais demander à mon mari de m'accompagner lors de ma tournée. Il n'en a pas le droit avec le confinement, mais j'ai très peur que cela se reproduise."