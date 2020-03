Coronavirus : deux Isérois parmi les français bloqués à bord d'un navire de croisière en Égypte

Ils sont loin de l'Isère, où les cas arrivent doucement. Et pourtant, Alain Castres et son épouse sont en quelque sorte "pris au piège" de ce bateau de croisière sur le Nil. Tous les deux viennent de Saint-Just-Chaleyssin. Ils sont partis avec l'organisme KUONI, et depuis quelques jours ils sont bloqués à bord d'un navire de croisière, à Louxor. Il raconte.

Samedi, on nous a annoncé la quarantaine

"Nous on a eu la chance de pouvoir réaliser la croisière entièrement. Vendredi, on devait rester une journée à Louxor. Ce qui a été le cas, sauf qu'on a été interdit de descendre de bateau. Il y avait une suspicion de coronavirus, et qu'on allait faire des tests. A partir de là, on nous a annoncé qu'on était mis en quarantaine."

Des familles séparées

Ils se donnaient 48h. Les résultats sont arrivés samedi soir. 44 personnes positives sur un bateau d'environ 150 touristes. En ce qui concerne les français, 14 personnes sont diagnostiquées positives. Il y a 5-6 familles qui ont du être scindées. Au niveau émotionnel, c'était très chargé.

Une dizaine d’ambulances sont venues. Nos guides sont passés dans chaque cabine, pour dire qui était infecté. Les personnes infectées ont du quitter le navire. Elles ont été emmenés vers des hôpitaux militaires, d'après ce que l'on sait.

Les repas dans les cabines, une sortie par jour

On est toujours confinés au sein du navire. On doit prendre nos repas dans les cabines. On a la possibilité de sortir s'aérer munis de masques. On est pas les plus mal lotis, mais notre crainte commune c'est que le virus se développent chez ceux qui restent.

Deux prises de température au quotidien

Deux fois par jour, ils nous prennent la température. Le matin et le soir. Là où il y a le plus d'angoisse, c'est surtout pour ceux qui sont partis. On a fait des demandes de rapatriement en France. On veut bien faire une quarantaine, mais notre souhait, c'est d'être rapatriés. Initialement on devait rentrer samedi. Là, la quarantaine pourrait durer 14 jours à partir du moment où le traitement a commencé, c'est à dire dimanche (8 mars, ndlr)."