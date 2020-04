Coronavirus : deux jeunes Francs-Comtois en garde à vue pour non-respect du confinement

Deux jeunes de 18 et 19 ans ont été placés en garde à vue ce week-end, l'un à Belfort, l'autre à Montbéliard. Ils se faisaient contrôler pour la quatrième fois sans attestation.

Un jeune de 18 ans a été placé en garde à vue ce samedi en fin d'après-midi à Montbéliard dans le Doubs. A quatre reprises, il n'avait pas respecté le confinement. Lors du dernier contrôle, il s'est rebellé.

Il a outragé et menacé de mort les forces de l'ordre qui le contrôlaient. Le jeune majeur sera présenté ce lundi à la justice. Il est déjà connu pour les même faits d'outrage, injure et rébellion commis alors qu'il était mineur, il y a un an.

A Belfort, c'est un jeune de 19 ans qui a été placé en garde à vue samedi soir, puis libéré dimanche. Lui aussi n'avait pas respecté son confinement. Il a été contrôlé à quatre reprises sans attestation, ce qui constitue un délit. Il sera jugé ultérieurement.

