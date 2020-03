Coronavirus : deux policiers agressés lors d'un contrôle à Châteauroux

Les faits se sont produits ce mercredi à Châteauroux. Deux policiers ont repéré dans la rue un individu notoirement connu de leurs services et lui ont demandé son attestation dérogatoire. L'homme se serait alors énervé. Les deux policiers l'ont interpellé et l'ont fait monter dans leur voiture pour l’amener au commissariat.

C'est alors que le suspect, très énervé, aurait craché à la figure des deux fonctionnaires en criant qu'il était atteint du coronavirus. L'homme a été placé en garde à vue et sera présenté à un juge dans la journée.

De leur côté, les deux policiers ont porté plainte. Ils sont choqués et ont été examinés par un médecin. Ils ont pu réintégrer leur brigade et il leur a été demandé de surveiller leur température. Le syndicat de police Alliance demande que tous les policiers sur le terrain soient équipés de masque FFPP2, et que désormais les brigades fonctionnent en mode dégradé pour préserver du personnel en bonne santé et assurer des rotations sur le terrain.