Cela fait deux fois que deux sœurs, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, reçoivent une lettre de leurs voisins, qui leur demandent de déménager de leur logement dans le dans le 9e arrondissement de Marseille. Alexia est sapeuse-pompière et Marie aide-soignante.

Coronavirus : deux sœurs pompier et aide-soignante reçoivent une deuxième lettre de menaces à Marseille

Ça recommence : il y a dix jours, deux sœurs marseillaises, l'une sapeuse-pompière et l'autre aide-soignante à l'hôpital de la Casamance, ont été choquées par un mot de leurs voisins leur demandant de "ne plus rien toucher dans les communs de cet immeuble et surtout, pouvez-vous voir pour que votre employeur vous loge ailleurs. Tout le monde vous en sera reconnaissant."

Vendredi, Alexia et Marie, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, ont reçu une deuxième lettre plus menaçante dans leur résidence du 9e arrondissement de Marseille. Leurs voisins expliquent cette fois qu'elles n'auraient pas dû en parler aux médias, mais déménager.

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont publié le témoignage d'Alexia sur les réseaux sociaux ce samedi matin :

"Il est hors de question qu'on déménage. On est chez nous, les gestes barrières, on les connait. Malgré ces menaces, on continuera d'exercer dans ses métiers-là, car ça reste des vocations pour nous."

Alexia et Marie avaient déposé une main courante la dernière fois. Cette fois, elles ont porté plainte.