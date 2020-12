C'est le rush devant les laboratoires et les pharmacies béarnaises et bigourdanes. Des familles entières viennent se faire tester, et se rassurer, avant d'aller passer les Fêtes de fin d'année avec les grands-parents.

Coronavirus en Béarn et Bigorre : tout le monde veut son test avant Noël

En cette semaine de Noël les drives, pharmacies et laboratoires qui proposent des tests Covid-19 sont pris d'assaut. A Pau (Pyrénées-Atlantiques) le drive installé au Zénith a accueilli 1 000 personnes rien que sur la journée de lundi, c'est deux fois plus que les semaines précédentes, et les responsables du laboratoire Biopyrénées s'attendent à ce que le nombre de tests augmente crescendo jusqu'à jeudi 24 décembre.

30 000 tests en stock

"Ce sont surtout des familles, parents et enfants, qui viennent se faire tester avant de passer les Fêtes auprès des grands-parents", explique Olivier Lacrampe, co-responsable de Biopyrénées. "Notre organisation est maintenant rodée. Nous avons ouvert 6 pistes et un deuxième drive, à la Foire Expositions, destiné aux personnes prioritaires (professionnels de santé, enseignants, services de l'Etat), ce qui nous permet de fluidifier le trafic du drive du Zénith".

Le laboratoire a 30 000 tests en stock et peut le renouveler rapidement si besoin, ce qui lui permet d'appréhender sereinement la période.

Tout le monde se fait tester dans la famille ! C'est la condition pour que l'on passe Noël ensemble.

Devant les pharmacies qui proposent des tests antigéniques, les files d'attente se sont allongées ces derniers jours. Antoine a déjà fait un test vendredi, avant de voir des amis, mais il en fait un deuxième ce mardi pour se rassurer. "Je trouve ça, malgré le fait que je le fasse, un peu ridicule. Mais j'ai envie d'être totalement serein pour Noël."

Dans la famille de Léo, qui attend juste devant Antoine, la règle est simple : "Tout le monde se fait tester dans la famille : parents, grand-père, cousins... C'est la condition pour que l'on passe Noël ensemble". Après son test Elisabeth, elle, prévoit de ne plus voir personne pendant deux jours pour ne pas risquer d'être contaminée, "comme ça, Noël, on peut y aller tranquilles". Tous "s'adaptent" à la perspective de ces Fêtes en temps de pandémie et assurent que "tant qu'on peut voir la famille, c'est le principal !"

Plusieurs drives en Béarn et Bigorre

A Pau le drive du Zénith est ouvert de 7h à 14h. D'autres drives sont également installés à la Villa des Violettes de Billère, à Gan, à Orthez, à Nousty et à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Il est également possible de se faire tester dans les laboratoires, au Centre hospitalier de Pau, ou de faire un test antigénique - considéré comme moins fiable que le test PCR, mais dont on obtient le résultat en 30 minutes en moyenne - auprès d'un pharmacien, médecin ou infirmier.