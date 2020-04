Coronavirus : en Bretagne, les infirmiers se font voler leurs caducées

Grosse colère de l'ordre des infirmiers de Bretagne : Plusieurs se sont fait vandaliser leurs voitures ces derniers jours. L'objet de convoitise ? Pas forcément les masques... Mais les caducées.

Jusqu'ici, peu d'actes de malveillance envers les soignants en Bretagne. Mais visiblement, la vague progresse au rythme de l'épidémie, et prend un peu plus d'ampleur ces derniers jours. Il y a eu ce message sur le pare-brise d'une infirmière, lui demandant de se garer loin des autres voitures car elle aurait "plus de risque d'être contaminée par le virus".

Ailleurs, une infirmière francilienne s'est vu demander de quitter sa commune. A Limoges, une infirmière libérale s'était faite agresser pour ses masques. A Montpellier, une infirmière locataire s'est faite expulser...

Les caducées volés sur les voitures

Il y a "quelques" remontées pour le moment, explique Edern Perennou, infirmier libéral dans le Finistère et président de l'ordre interdépartemental des infirmiers du Finistère-Morbihan. "De plus en plus d'incivilités, de vols de nos papiers dans les voitures. Ce qui semble intéresser également, ce sont nos caducées".

Peut-être pour mieux circuler malgré le confinement ? Mais ça ne sert à rien :"ils sont nominatifs. Il y a nos noms dessus et ils doivent être associés à nos cartes professionnelles. Et ces cartes, nous les avons sur nous ou chez nous... Et de toute façon, il faut une pièce d'identité pour que cela ait une valeur quelconque".

Plainte systématique

Edern Perennou déplore également "des faits de violences physiques" ces derniers temps. L'ordre encourage les infirmiers à porter plainte systématiquement. Il sera accompagné par l'ordre qui se portera partie civile