Coronavirus en Dordogne : 5 idées pour vous occuper à la maison

Vous êtes enfermé.e.s chez vous depuis les annonces d'Edouard Philippe samedi dernier ? Vous ne savez pas à quoi faire de vos journées ? France Bleu Périgord vous livre 5 bonnes idées pour ne plus vous ennuyer !

Que faire quand on doit rester chez soi en pleine épidémie de coronavirus ? Du jardinage bien sûr !

Vous ne savez plus comme vous occuper alors que vous devez rester chez vous en pleine épidémie de coronavirus ? France Bleu vous livre 5 idées pour ne pas (beaucoup) s'ennuyer.

On prend son râteau et sa pioche et on jardine !

"On va raisonner avec la météo qui nous est annoncée cette semaine" explique Jean-Louis Blanc, jardinier à Sarlat.

On va avoir un avant goût de printemps donc il y a du boulot dans les jardins ! - Jean Louis Blanc

Dans le potager, Jean Louis Blanc nous conseille de planter les oignons ou encore les échalotes : "C'est la bonne période pour le faire". Profitez également de ces prochains jours pour planter des fèves, les petits pois. Vous pouvez également planter vos pommes de terre si vos terrains sont bien humides.

C'est le moment de planter les fraisiers. On rappelle qu'on ne les met pas trop serrés, 40 cm entre chaque plant et un terrain bien fertilisé !

Dans le jardin fruitier, "c'est le plein moment de fertiliser et de surveiller la cloque du pêcher". Récupérez un morceau de gouttière que vous plantez au pied du pêcher qui va libérer de l'oxyde de zinc.

Et maintenant, on bricole !

Et si vous vous mettiez à la peinture de vos volets ?

Il faut d'abord commencer par poncer ses volets s'il sont recouverts d’une vieille peinture ou d’un ancien vernis. Ensuite, vous poncez légèrement. Après avoir poncer, brossez et dépoussiérez bien vos volets. Selon le site de Leroy Merlin,"commencez par peindre les reliefs et les angles au pinceau, notamment les rainures des volets, pour un rendu uniforme". Un petit conseil de l'enseigne : "Sur bois brut, appliquez une peinture pour volet bois adaptée à l’essence du bois. Mélangez la peinture bois extérieur pour la rendre homogène."

Enfin, laisse séchez la première couche et appliquez la seconde !

Pourquoi ne pas essayer la broderie ou la couture ?

Un bon moyen pour se détendre ? Se mettre à la broderie ! C'est le conseil de la couturière de Brantôme Rosa Merenda.

Ça permet de se recentrer et de ne pas paniquer - Rosa Merenda

"Cela peut être la customisation d'une veste, d'une robe, pour camoufler un trou. On peut récupérer un fil, détricoter des pulls et c'est d'un plus bel effet" explique la couturière.

"Faites-le vous même!"

Et si vous vous mettiez au "Zéro Déchet" ? C'est le moment de tester les très bons tutoriels sur internet. Par exemple, "comment faire une éponge tawashi ?" Cette éponge, toute droit venue du Japon, est réalisée grâce à des tissus de récup'. Munissez-vous donc de bandes de vieux tee-shirts, de collants effilés, des chutes de laine et de vêtements et pour la suite, visionnez ce très bon tuto qui suit :

Alors attention, un tawashi met plus de temps à sécher qu'une vraie éponge !

On fait un tour dans la cuisine !

Quoi de mieux que de bonnes crêpes pour occuper ses journées ? France Bleu Périgord vous livre une de ses recettes.