Coronavirus en Dordogne : 9 contaminations confirmées après des obsèques

Les obsèques ont eu lieu fin avril à Eglise-Neuve de Vergt, et la famille a respecté la limite de vingt personnes à l'église. Mais plusieurs dizaines d'autres personnes se sont retrouvées ensuite au funérarium et pour la réunion de famille. Le préfet de la Dordogne et l'Agence régionale de santé ont confirmé ce vendredi 8 mai que 103 personnes ont dû être dépistées après la découverte d'un premier malade le mardi 5 mai par un médecin de Vergt. Le préfet dénonce "un cas de relâchement du confinement : c'est vraiment l'illustration de ce qu'on ne souhaite pas vivre dans les semaines qui viennent."

Le préfet de Dordogne Frédéric Périssat dénonce un cas de relâchement du confinement Copier

Huit personnes contaminées dans l'entourage, et isolées chez elles

Dès l'alerte du médecin le mardi, cinq personnes ont subi un dépistage. L'Agence régionale de santé a fait dépister 54 personnes le lendemain, et encore 44 le jeudi, dans l'entourage familial et professionnel, et même auprès de soignants. Huit personnes sont contaminées sur les 40 premières analyses terminées, mais l'ARS attend les résultats des 63 autres. Ces personnes contaminées ne présentent aucun des symptômes du coronavirus. Elles sont chez elles à l'isolement.