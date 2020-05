Déconfinement en Dordogne : à compter du 11 mai, la Poste distribuera lettres et colis six jours sur sept

A compter du 11 mai, la Poste envisage de rétablir la distribution du courrier et des colis six jours sur sept en Dordogne comme partout en France. Tous les bureaux de poste seront rouverts à la fin du mois de mai avec des horaires adaptés.

La Poste prépare elle aussi le déconfinement. A compter du lundi 11 mai, le facteur passera six jours par semaine pour distribuer les colis, les lettres recommandées et prioritaires, la presse quotidienne, collecter le courrier, et assurer les services de proximité. La distribution des autres courriers sera elle assurée cinq jours par semaine.

La collecte des boîtes aux lettres de rue par les facteurs sera de nouveau effectuée sur six jours et leur nombre sera progressivement augmenté en fonction des capacités opérationnelles. Aujourd’hui collectées à 87%, elles devraient l'être à 100% d'ici la fin du mois.

Le courrier collecté à domicile

La Poste annonce que dans le cadre du déconfinement progressif, elle proposera aux personnes isolées et fragiles de collecter à leur domicile le courrier à envoyer. Il suffit pour bénéficier de ce service gratuit de se signaler à son facteur, lors de son passage ou en apposant un mot ou un signe sur sa boîte aux lettres. Deux possibilités seront offertes pour affranchir le courrier : imprimer une étiquette d’affranchissement depuis laposte.fr, ou payer l’affranchissement directement au facteur par chèque ou en espèces en faisant l’appoint. On pourra de la même façon envoyer une lettre recommandée physique depuis chez soi.

Tous les bureaux de Poste auront rouvert fin mai

La Poste envisage également de rouvrir progressivement la totalité de ses bureaux à compter du 11 mai et jusqu'à la fin du mois. Les horaires d’ouverture et les services assurés seront eux adaptés en fonction de la situation sanitaire locale et de la fréquentation des bureaux de poste. Enfin l'entreprise prévoit qu'à la mi-mai 97% des distributeurs de billets seront opérationnels.