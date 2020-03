L’hôpital de Périgueux a été visité ce weekend. Le ou les voleurs sont repartis avec des masques et du gel hydroalcoolique.

Coronavirus en Dordogne : du gel hydroalcoolique et des masques volés à l’hôpital de Périgueux

Le centre hospitalier de Périgueux va déposer plainte. Ce weekend, des agents ont eu la désagréable surprise de découvrir que l'une des réserves de l'atelier d'oncologie avait été visitée.

La porte a été fracturée et le ou les voleurs sont repartis avec du gel et des masques extrêmement précieux pour les soignants et donc pour les malades. Devant ce geste inqualifiable, l’hôpital qui n'a pas vraiment le temps de faire des investigations, a décidé de porter plainte.