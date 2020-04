Confinement en Dordogne : contrôlés plusieurs fois sans attestation, ils sont condamnés à de la prison ferme

Deux hommes d'une trentaine d'années ont été condamnés à deux mois de prison ferme ce vendredi par le tribunal de Périgueux pour non respect du confinement. Les deux individus avaient été contrôlé quatre et cinq fois chacun en quinze jours et toujours sans attestation.