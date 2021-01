Coronavirus en Dordogne : un commerçant du marché de Vergt expulsé pour avoir refusé de porter le masque

Un commerçant du marché de Vergt au sud de Périgueux a été expulsé du marché de la ville parce qu’il refusait de porter le masque ! C'est le journal Sud Ouest qui révèle l'information ce vendredi. Une histoire qui s'est en fait produite vendredi 22 janvier. Le commerçant refusait depuis longtemps de porter le masque, malgré les demandes de la mairie.

Un arrêté préfectoral impose pourtant le port du masque sur les marchés du département. Le maire Pierre Jaubertie, qui avait prévenu à plusieurs reprises le commerçant, est donc allé lui demander de quitter le marché accompagné des gendarmes : "cette personne m'a dit moi je ne porterai jamais le masque, je suis contre le port du masque" explique le maire.

"Je suis donc venu avec la gendarmerie et en la présence des militaires, il a dit moi je suis contre tout cela, contre le port du masque, donc je lui ai dit qu'il ne pourrait plus participer au marché" explique le maire, encore en colère. Surtout avec un taux d'incidence qui explose en Dordogne (205 pour 100.000 habitants) : "Cette personne ne veut pas comprendre. Je ne peux pas tolérer cela, avec ce virsu qui se propage de plus en plus, je ne peux pas accepter ce genre de personne" argumente l'élu.

Le commerçant a été avisé par lettre recommandée. Il écope aussi d’une amende de 135 euros.