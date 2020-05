Coronavirus en Dordogne : une famille venue de région parisienne se fait crever ses pneus

Une famille de six personnes venue de région parisienne assister aux obsèques de leur mère et grand-mère en Dordogne dimanche 3 mai est repartie du Périgord avec un peu de retard : et pour cause, six des huit pneus de leurs deux voitures ont été crevés intentionnellement

L'histoire se passe à Simeyrols, dans le sud de la Dordogne. Tout commence le dimanche 3 mai au soir. Une famille de six personnes débarque de Seine et Marne et des Yvelines dans deux voitures immatriculées en 77 et 78. Les six membres de la famille s'installent dans un gîte de la commune du Périgord noir, mis à leur disposition par la propriétaire des lieux pour les dépanner.

Propriétaire qui a tout fait pour éviter tout contact avec cette famille en étant pas présente sur place (repas froid, etc).

Il faut dire que tous les hôtels sont fermés. Et que la famille a une bonne raison d'être là : ils viennent assister aux obsèques de leur mère et grand-mère de 92 ans originaire de Peyrillac et Millac et morte quelques heures plus tôt à Souillac après une chute. La famille voyage donc avec le certificat de décès comme preuve de la nécessité de se déplacer, en plein confinement.

Six pneus sur huit crevés

Les deux filles de la défunte, la compagnon de l'une d'elle et trois petits-enfants débarquent donc en Dordogne dimanche soir, masqués. Ils assistent lundi à la cérémonie au funérarium. Puis aux obsèques le mardi. Quand arrive le mercredi et l'heure du départ, la famille découvre avec stupéfaction que six des huit pneus de leurs deux voitures ont été crevés juste devant leur gîte.

La famille était venue de Paris pour des obsèques en Périgord noir © Radio France - Harry Sagot

La famille a donc déposé plainte à la gendarmerie de Carlux. Mais elle ne sera pas remboursée des réparations qu'elle a dû faire réaliser... Si l'on compte les deux gendarmes croisés pour déposer plainte, les deux remorqueurs et le garagiste, nul doute que cet acte de vandalisme aura accru encore les risques de contamination liés à ce déplacement.