Coronavirus en Gironde : la gendarmerie met en garde contre les arnaques

Soyez vigilants. Message relayé par la gendarmerie de la Gironde. Les escrocs ne manquent pas d'imagination depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus et la mise en place du confinement.

Dans un message Facebook, la gendarmerie de la Gironde rapporte une plainte déposée à Créon. Une plainte a été déposée. La victime avait commandé sur internet 20 thermomètres pour un total de 1200 euros. Son compte a bien été débité mais les thermomètres ne sont jamais arrivés à destination.

C'est une arnaque parmi d'autres explique la gendarmerie de la Gironde qui rappelle quelques conseils. On vous réclame de payer une attestation de déplacement ? Impossible, c'est gratuit et à télécharger sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Une attestation à remplir en ligne ? Attention, vos données personnelles risquent d'être récupérées. Il faut imprimer l'attestation vierge pour la remplir à la main. Une plateforme d'appel aux dons en lien avec le COVID19 ? De la même façon, ne donnez aucune information bancaire ni personnelle. Des masques, gels et thermomètres à acheter sur internet ? Vous n'avez aucune garantie que la commande arrive. Il faut se rendre en pharmacie uniquement.