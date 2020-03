Coronavirus en Loire-Atlantique : le préfet demande "de la discipline"

Suite aux annonces du gouvernement et à la fermeture des commerces, des bars, des restaurants et des autres "lieux non essentiels", le préfet des Pays de la Loire s'est exprimé ce dimanche matin sur France Bleu Loire Océan. Claude d'Harcourt s'est étonné que dans les rues de Nantes, ce samedi soir, "aucun des étudiants ne respectaient les mesures" alors même que le Premier ministre a rappelé l'importance de limiter les déplacements et les contacts : "Il faut que chacun respecte les règles, je constate qu'elles ne le sont pas. Il faut vraiment respecter une distance minimum avec son voisin".

