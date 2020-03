Coronavirus en Occitanie : l'ARS fait le point sur les cas détectés

Depuis l'arrivée du coronavirus en France, sept personnes l'ont contracté en Occitanie. Elles ont été prises en charge à Montpellier et Nîmes. L'ARS (l'Agence Régionale de Santé) d'Occitanie fait le point sur la situation ce mercredi sur France Bleu.

Pas encore de cas dans l'ex Midi-Pyrénées

Sur les treize départements d'Occitanie, seuls deux ont recensé des cas de coronavirus. Quatre foyers isolés ont été relevés, un dans le Gard et les trois autres à Montpellier détaille Pierre Ricordeau. Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie recense sept cas de coronavirus dans notre région, "une de ces personnes a été déclarée guérie", a-t-il dit.

Parmi ces malades, certains sont "assez jeunes, d'autres plus âgés. Dans trois cas ce sont des personnes qui revenaient d'Italie, dans le cas du Gard c'est une personne plus âgée qui revenait d'Alsace donc peut-être avec un lien avec un foyer en Alsace".

Vers un stade 3 ?

La France a atteint le stade 2 de l'épidémie de coronavirus depuis le 28 février. Si la propagation du virus s'accélère, le stade 3 devrait être déclenché. "C'est un nouveau virus dont on ne connait pas exactement le comportement", veut rappeler le directeur général de l'ARS.

Le stade 3 correspond à l'épidémie proprement dite, lorsque le virus circule largement dans la population. Si ce stade est déclaré, des décisions plus lourdes pour le quotidien pourront être prises. Ainsi, en plus des hôpitaux, les médecins de ville et infirmiers pourraient être amenés à prendre des malades, car seuls les cas les plus graves seraient hospitalisés.