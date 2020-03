En prison aussi, des mesures de sécurité sont mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mais il est difficile de respecter le mètre de distance entre les surveillants et les détenus et avec la fermeture des parloirs, les agents pénitentiaires redoutent les mutineries.

Coronavirus en prison : difficile d'appliquer les gestes barrières et crainte de mutinerie dans le Poitou

Dans les prisons du Poitou, comme partout, des mesures de sécurité sont mises en place pour éviter la propagation du Covid-19. Mardi, la ministre de la justice a notamment annoncé la suspension des parloirs.

Mesures de sécurité

Dans le centre pénitentiaire de Vivonne, qui compte entre 650 et 700 détenus, les activités cultuelles et culturelles sont suspendues. "Les détenus qui reviennent de permission sont placés en confinement d'office, tout comme les nouveaux arrivants" indique Alexis Boucheau délégué FO pénitentiaire et surveillant à la prison de Vivonne. Des masques FFP2 sont fournis aux agents en contact avec les détenus en confinement, mais pour le moment le reste des surveillants ne dispose "pas de masques ou de gants" ajoute le syndicaliste.

Gestes barrières impossibles

La distance de sécurité d'un mètre recommandée est très difficile à respecter. "Ne serait-ce que pour les palpations avant les promenades", explique Barkou Bayor, délégué UNSA au centre pénitentiaire de Vivonne. "On le fait mais avec la boule au ventre, les collègues ont peur et se demandent ce qu'ils vont rapporter à la maison, mais tout le monde garde son professionnalisme."

Crainte de mutinerie

Avec la fermeture des parloirs, les agents pénitentiaires redoutent les émeutes dans les prisons comme en Italie ou en France à Osny dans l’Oise, à Val-de-Reuil dans l’Eure, à Frenoble en Isére, à Bois d'Arcy dans les Yvelines et à Lyon Corbas dans le Rhone, ou encore Argentan... Alexis Boucheau estime que les surveillants vont devoir redoubler de vigilance : "la population pénale va durcir le ton aussi parce que les liens familiaux manquent. Il va falloir être prêt" estime l'agent pénitentiaire à la prison de Vivonne.

De son côté, la ministre de la justice Nicole Belloubet a promis de "préserver les liens familiaux (...) en s'appuyant sur le déploiement des téléphones en cellule". Par ailleurs, la garde des Sceaux a également annoncé mardi la mise en place d'un stock de 100 000 masques pour protéger les agents des établissements pénitentiaires.