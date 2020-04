La police a procédé ce jeudi à une série de contrôles Chemin Bas d’Avignon, à Nîmes, ce jeudi, pour faire respecter les mesures de confinement. Bilan : huit contraventions et un mineur arrêté en possession de 18 doses de cocaïne.

Coronavirus et confinement : 74 contrôles et huit contraventions Chemin Bas d’Avignon à Nîmes

Ce jeudi 16 avril, la Direction départementale de la sécurité publique du Gard a renouvelé ses contrôles à Nîmes, dans le cadre des mesures de confinement et de la lutte contre la propagation du Covid-19. L’opération a ciblé plus particulièrement le quartier du Chemin Bas d'Avignon classé en zone de sécurité prioritaire.

74 contrôles

Pour cette opération, un drône a été utilisé par les policiers. Il "visualisait les regroupements d'individus sur la voie publique et permettait aux équipes de police de contrôler et de verbaliser les personnes ne respectant pas le confinement et démunies de l'attestation de déplacement dérogatoire".

Au total, 74 personnes ont été contrôlées. Huit contraventions ont été établies pour non-respect du confinement dont un multirécidiviste, pour la sixième fois.

La police a également arrêté un mineur de 16 ans. Il a été placé en garde à vue. Quand il a été interpellé, il portait sur lui 18 doses de cocaïne et 830 euros en espèces.