Coronavirus et confinement : Christian Estrosi répond à la Ligue des droits de l'Homme

Dans un communiqué publié ce samedi soir, le maire de Nice Christian Estrosi répond à la Ligue des droits de l'Homme (LDH), sans nommer clairement l'association. La LDH a saisi ce samedi le tribunal administratif de Nice pour demander l'annulation de l'arrêté municipal imposant un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin, dans neuf quartiers de la ville. "Un arrêté qui comme par hasard concerne des quartiers populaires. Pour nous, il y a de la discrimination derrière cette décision", explique Henri Busquet, le président de la section de Nice de la Ligue des droits de l'Homme.

L'association de défense des droits de l'homme estime également qu'un maire ne peut pas prendre de mesures plus restrictive que l'Etat, sauf pour "un motif impérieux". la LDH se base sur une décision du Conseil d'Etat vendredi. La plus haute juridiction administrative a suspendu l'arrêté du maire rendant le port du masque obligatoire.

Je ne lâcherai rien face à ceux qui veulent attaquer nos arrêtés, et qui sous prétexte de protection des droits de l’homme veulent en réalité m’empêcher de vous protéger

Le maire de Nice lui met en avant "la complémentarité entre l'Etat et les collectivités". Et poursuit :"J’entends ceux qui disent que ce n’est pas mon rôle et que j’en fais trop. Nous avons tous un devoir d’humilité quel que soit notre place et notre rôle. Parce que c’est de la santé, et de la lutte pour la vie contre la mort dont il est question. Face à ce défi chacun a le devoir de mettre toute son énergie avec modestie pour apporter ce qu’il peut. Pour moi ma principale responsabilité c’est d’abord la protection des Niçois. C’est vous protéger. Je ne reproche rien à l’Etat, mais qu’il me laisse agir dans toutes les initiatives qui me permettront de mieux vous protéger. Et _je ne lâcherai rien face à ceux qui veulent attaquer nos arrêtés, et qui sous prétexte de protection des droits de l’homme veulent en réalité m’empêcher de vous protéger_".

Le recours de la Ligue des droits de l'Homme sera examiné par un juge des référés du tribunal administratif de Nice, ce lundi 20 avril.