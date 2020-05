Coronavirus et confinement : la situation est très tendue dans les quartiers de Nîmes selon Alliance Police

Des policiers ont été violemment pris pour cible dans le quartier nîmois du Mas-de-Mingue. Les faits se sont déroulés ce lundi soir aux alentours de 19h30. A l'origine, les équipages s'étaient rendus sur place pour régler un différend familial, mais, très vite, les policiers se sont retrouvés encerclés par une cinquantaine de jeunes, âgés d'une vingtaine d'années. Insultes, menaces de morts, jets de pierres. Heureusement il n'y a pas eu de blessés. Seule la vitre arrière d'une des voitures a été brisée. Pour se dégager de ce mauvais pas, les policiers ont du utiliser des grenades lacrymogènes.

Insultes, menaces de mort, jets de pierres

Des agressions de plus en plus fréquentes : "Ce ne sont pas forcément des guet-apens, même s'il y en a parfois" explique Melissa Gil, secrétaire départementale adjointe du syndicat Alliance police nationale. "C'est plutôt l'occasion qui fait le larron. Au départ nous sommes appelés pour une intervention banale comme par exemple un différend familial, mais ensuite, lorsque les jeunes, qui ne respectent pas le confinement, nous voient arriver, ils en profitent pour nous insulter, nous menacer ou même nous jeter des pierres".

Ces derniers temps, c'est le Mas-de-Mingue qui concentre les plus grandes difficultés : "C'est aussi lié à la disposition des lieux. Les bâtiments sont plus rapprochés qu'à Valdegour, Pissevin ou au Chemin-bas-d'Avignon. Du coup, les jeunes se regroupent beaucoup plus vite" poursuit Melissa Gil.

Pas de zone de non-droit

Malgré les agressions qui se multiplient, les policiers continueront à se rendre dans les quartiers sensibles assure Mélissa Gil. "Notre rôle c'est d'aider et de protéger les gens quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Si nous sommes appelés pour des violences conjugales ou familiales, si la vie d'une femme ou d'un enfant peut être mise en danger, bien sûr que nous interviendrons. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit"

Ce lundi soir, il n'y a pas eu de blessé, mais les violences dans les quartiers sensibles peuvent parfois prendre une ampleur plus importante avec l'usage d'armes à feu. Une situation notamment liée à des guerres de territoire pour le marché de la drogue, fortement perturbé par la fermeture des frontières.